وول ستريت تفتح مرتفعة بعد بيانات متفائلة وصعود أسهم شركات كبرى

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الثلاثاء، بفعل صعود أسهم شركات كبرى وبيانات متفائلة عن طلبيات السلع الرأسمالية، مما ساهم في تهدئة المخاوف إزاء تباطؤ الاقتصاد الأميركي.

وارتفع المؤشر ​​داو جونز الصناعي عند الفتح 24.32 نقطة أو 0.07% إلى 33739.03 نقطة.

مادة اعلانية

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.54 نقطة أو 0.20% إلى 4337.36 نقطة، وفق رويترز.

كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 53.47 نقطة أو 0.40% إلى 13389.25 نقطة.