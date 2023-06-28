أسهم أوروبا ترتفع بعد بيانات أميركية قوية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، بعد أن هدأت بيانات أميركية قوية المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد، بينما ينتظر المستثمرون تعليقات يدلي بها مسؤولو بنوك مركزية في منتدى يعقد في وقت لاحق من اليوم للحصول على صورة أوضح لتوجهات السياسة المالية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، مقتفيا مكاسب وول ستريت الليلة الماضية بعد أن أظهرت البيانات زيادة في الطلبيات الجديدة لسلع رأسمالية مصنعة أميركية وارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في يونيو/حزيران.

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ومنحت أسهم قطاع الصناعة دفعة كبيرة للمؤشر ستوكس 600، كما ارتفعت أسهم قطاع الرعاية الصحية، إذ صعد سهم روش القابضة السويسرية للأدوية 1.6% بعد أن أحجمت السلطات الصحية الأميركية عن الموافقة على عقار آيليا لشركة ريجينيرون، نقلاً عن وكالة "رويترز".

ويترقب المستثمرون عن كثب منتدى لمسؤولي البنوك المركزية يعقد في سينترا، ومن بينهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا.

وارتفع سهم سلسلة كارفور الفرنسية للسوبر ماركت 3.1% بعد أن بدأ مورغان ستانلي تغطيته للسهم بتوصية "بزيادة الوزن النسبي في المحافظ".