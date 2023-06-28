تراجع الين الياباني لأدنى مستوى في 7 أشهر مقابل الدولار

تعرض الين لضغوط مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى اليوم الأربعاء رغم أن السلطات اليابانية قالت إنها قد تتدخل لدعمه، بينما انخفض الدولار الأسترالي بعدما أظهرت بيانات تراجع التضخم في مايو/أيار.

وتأثرت العملة اليابانية بتوقعات السوق بأن بنك اليابان سيبقي أسعار الفائدة منخفضة للغاية بينما تشدد البنوك المركزية الأخرى من سياستها النقدية لكبح التضخم، ما أدى إلى تكهنات بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيتدخل لوقف تراجع الين ومتى سيفعل ذلك.

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وقال نائب وزير المالية الياباني ماساتو كاندا للصحافيين اليوم الأربعاء: "سنراقب الوضع بحساسية عالية وسنستجيب بشكل مناسب في حالة حدوث تحركات زائدة" في سوق الصرف الأجنبي.

وانخفض الين إلى 144.2 مقابل الدولار اليوم الأربعاء ليصل إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، كما تراجع لأقل مستوى في 15 عاما عند 157.94 مقابل اليورو.

وقالت محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي كارول كونج، إن من المتوقع أن يستمر انخفاض الين مقابل الدولار، مما يعني أن احتمال تدخل وزارة المالية اليابانية في سوق الصرف الأجنبي زاد. وتصدر وزارة المالية اليابانية تعليماتها إلى بنك اليابان.

وفي الوقت نفسه، انخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.6618 مقابل الدولار بعدما تباطأ معدل تضخم أسعار المستهلكين المحلي في مايو أيار إلى أدنى مستوى في 13 شهرا.

وهبط الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.67% إلى 0.6641 مقابل الدولار. كما تراجع الدولار النيوزيلندي 1.04% إلى 0.6098 مقابل الدولار.

وانخفض اليورو إلى 1.0950 مقابل الدولار. ونزل الجنيه الإسترليني إلى 1.12733 مقابل الدولار. وتراجع الفرنك السويسري 0.16 % إلى 0.89505 مقابل الدولار.