"نيكاي" الياباني يقفز 2% بدعم من أسهم التكنولوجيا

قفز المؤشر نيكاي الياباني 2% اليوم الأربعاء بعد سلسلة خسائر استمرت لأربع جلسات، إذ ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها الأميركية في ختام تعاملات الأمس.

وبدأ "نيكاي" تعاملات فترة ما بعد الظهر بأداء قوي ليتجاوز مستوى 33 ألف نقطة قبل أن يعزز مكاسبه بدفعة أخيرة في ختام الجلسة لينهي التعاملات مرتفعا 2.02% عند 33193.99 نقطة.

مادة اعلانية

وإجمالا، ارتفع 219 سهما وانخفضت 6 أسهم من بين 225 سهما على المؤشر نيكاي.

وارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا 2.6% ليصبح الأفضل أداء على المؤشر نيكاي.

كان المؤشر قد تراجع أكثر من 3% على مدى الجلسات الأربع السابقة، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في 33 عاما الأسبوع الماضي عند 33772.89 نقطة.

كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.99% إلى 2298.60 نقطة.

ومنحت شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو أكبر دفعة للمؤشر نيكاي، إذ رفعت المؤشر 59 نقطة مع صعود سهمها 1.62%.

كما زاد سهما طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق وأدفانتست لصناعة آلات اختبار الرقائق 2.66 و3.73% على الترتيب.

ومنح تراجع الين إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني مقابل الدولار الدعم لشركات التصدير إذ ارتفع سهم تويوتا موتور 2.82%. واستفادت أسهم القطاع المالي من ارتفاع عوائد السندات، وتصدرت نومورا هولدنغز المكاسب بارتفاع سهمها 3.74%.

من ناحية أخرى، تراجع مؤشر أسهم شركات الشحن 1.67% بعد أن سجل قفزة تجاوزت 7% في الجلستين السابقتين.

وهبط سهم كاواساكي كيسن كايشا 6.2% ليسجل الأداء الأسوأ على المؤشر نيكاي، وكذلك انخفض سهما نيبون يوشن وميتسوي أو.إس.كيه 1.09 و0.68% على الترتيب.