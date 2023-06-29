أسهم اليابان تواصل مكاسبها مدعومة بانتعاش شركات التصدير مع انخفاض الين
المؤشر نيكاي الياباني يغلق عند 33234.14 نقطة
واصل المؤشر نيكاي الياباني مكاسبه لثاني جلسة على التوالي، اليوم الخميس، إذ عزز انخفاض الين أسهم شركات التصدير مما فاق في تأثيره جني بعض المستثمرين للأرباح.
وصعد نيكاي 0.12% ليغلق عند 33234.14 نقطة بعدما قفز 1% في وقت سابق من الجلسة، لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا انخفض 0.1% إلى 2296.25 نقطة.
وقفز سهم نيسان موتور 4.17% بعد انخفاض الين لأدنى مستوى في 7 أشهر، وهو ما رفع قيمة مبيعات الشركة في الخارج. وارتفع سهم سوزوكي موتور المنافسة 3.41%.
وزاد سهم مجموعة سوفت بنك 1.31% بعدما ذكرت صحيفة نيكاي أن وحدتها للاتصالات ستستثمر 20 مليار ين (138.29 مليون دولار لتطوير نظام ذكاء اصطناعي توليدي.
وقفز سهما شركتي طوكيو إلكترون وأدفانتست لصناعة الرقائق بأكثر من 2.5%.
وانخفض الين إلى 144.62 مقابل الدولار أمس الأربعاء لأول مرة منذ العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني وهو ما يقترب من مستوى دفع الحكومة للتدخل في العام الماضي لدعم العملة.
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