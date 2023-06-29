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أسهم اليابان
أسهم اليابان
أسهم اليابان

أسهم اليابان تواصل مكاسبها مدعومة بانتعاش شركات التصدير مع انخفاض الين

المؤشر نيكاي الياباني يغلق عند 33234.14 نقطة

طوكيو - رويترز
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واصل المؤشر نيكاي الياباني مكاسبه لثاني جلسة على التوالي، اليوم الخميس، إذ عزز انخفاض الين أسهم شركات التصدير مما فاق في تأثيره جني بعض المستثمرين للأرباح.

وصعد نيكاي 0.12% ليغلق عند 33234.14 نقطة بعدما قفز 1% في وقت سابق من الجلسة، لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا انخفض 0.1% إلى 2296.25 نقطة.

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وقفز سهم نيسان موتور 4.17% بعد انخفاض الين لأدنى مستوى في 7 أشهر، وهو ما رفع قيمة مبيعات الشركة في الخارج. وارتفع سهم سوزوكي موتور المنافسة 3.41%.

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وزاد سهم مجموعة سوفت بنك 1.31% بعدما ذكرت صحيفة نيكاي أن وحدتها للاتصالات ستستثمر 20 مليار ين (138.29 مليون دولار لتطوير نظام ذكاء اصطناعي توليدي.

وقفز سهما شركتي طوكيو إلكترون وأدفانتست لصناعة الرقائق بأكثر من 2.5%.

وانخفض الين إلى 144.62 مقابل الدولار أمس الأربعاء لأول مرة منذ العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني وهو ما يقترب من مستوى دفع الحكومة للتدخل في العام الماضي لدعم العملة.

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