ناسداك يرتفع وستاندرد آند بورز وداو جونز يهبطان بعد تصريحات باول

استطاع المؤشر ناسداك تحقيق مكاسب طفيفة يوم الأربعاء بدعم من أسهم شركات عملاقة، بينما أغلق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز منخفضين بعدما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه لا يتوقع تراجع التضخم ​إلى المعدل الذي يستهدفه المركزي الأميركي "هذا العام أو العام المقبل".

وخلال اجتماع للبنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء، قال باول أيضا إن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع على الأرجح أسعار الفائدة أكثر ولم يستبعد زيادة الفائدة خلال اجتماع السياسة التالي المقرر عقده في نهاية يوليو/تموز.

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وانخفض المؤشر ​​داو جونز الصناعي 74.08 نقطة، أو 0.22%، إلى 33852.66 نقطة، وفق رويترز.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 1.55 نقطة، أو 0.04%، إلى 4376.86 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 36.08 نقطة، أو 0.27%، إلى 13591.75 نقطة.