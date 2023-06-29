اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت (iStock)
وول ستريت (iStock)
وول ستريت

وول ستريت ترتفع مع صعود أسهم البنوك وبيانات اقتصادية إيجابية

أسهم البنوك تصعد بعد أن اجتازت كبرى المصارف اختبار الإجهاد السنوي للفيدرالي الأميركي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فتحت بورصة وول ستريت مرتفعة، اليوم الخميس، إذ صعدت أسهم البنوك بعد أن اجتازت كبرى المصارف اختبار الإجهاد السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما أشارت بيانات اقتصادية إلى مرونة في الاقتصاد الأميركي في مواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الفائدة.

وصعد المؤشر ​​داو جونز الصناعي 1.91 نقطة بما يعادل 0.01% إلى 33854.57 نقطة.

مادة اعلانية

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 1.92 نقطة أو 0.04% إلى 4374.94 نقطة، وفق رويترز.

الاقتصاد الأميركي ينمو 2% في الربع الأول من 2023 اقتصاد اقتصاد أميركا الاقتصاد الأميركي ينمو 2% في الربع الأول من 2023

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 0.61 نقطة أو 0.01% إلى 13592.36 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
احتفالات العيد بالزي التقليدي في إقليم كردستان العراق احتفالات العيد بالزي التقليدي في إقليم كردستان العراق
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط