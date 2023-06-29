وول ستريت ترتفع مع صعود أسهم البنوك وبيانات اقتصادية إيجابية

فتحت بورصة وول ستريت مرتفعة، اليوم الخميس، إذ صعدت أسهم البنوك بعد أن اجتازت كبرى المصارف اختبار الإجهاد السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما أشارت بيانات اقتصادية إلى مرونة في الاقتصاد الأميركي في مواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الفائدة.

وصعد المؤشر ​​داو جونز الصناعي 1.91 نقطة بما يعادل 0.01% إلى 33854.57 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 1.92 نقطة أو 0.04% إلى 4374.94 نقطة، وفق رويترز.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 0.61 نقطة أو 0.01% إلى 13592.36 نقطة.