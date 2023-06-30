الذهب قرب أدنى مستوياته منذ منتصف مارس وسط توقعات رفع أسعار الفائدة

استقر الذهب قرب أدنى مستوياته في أربعة أشهر اليوم الجمعة إذ يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المهمة في وقت لاحق اليوم بعد مجموعة من البيانات القوية والتصريحات المؤيدة للتشديد النقدي من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مما زاد الرهانات على رفع الفائدة مجددا.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1907.78 دولار للأونصة بحلول الساعة 0316 بتوقيت غرينتش، في حين هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% لتسجل 1915.80 دولار للأونصة.

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واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوعين الذي سجله الجلسة الماضية وهو ما يرفع سعر الذهب على حائزي العملات الأخرى، وفق ما نقلته "رويترز".

ورسمت بيانات صدرت خلال الأسبوع صورة لاقتصاد أميركي متين وهو ما هدأ بعض المخاوف من ركود وشيك لكنه زاد التوقعات بأن يستأنف المركزي الأميركي تشديد السياسة النقدية.

ويرتفع سعر الذهب عادة خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو المالي لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ورجح رئيس البنك المركزي الأميركي جيرم باول في اجتماع في مدريد أمس الخميس، أن يرفع البنك سعر الفائدة مرتين أخريين على الأقل حتى نهاية العام.

ويتجه الذهب لتسجيل أول تراجع أسبوعي له في ثلاثة أسابيع إذ خسر 3.1% حتى الآن.

وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 22.59 دولار للأونصة بينما زاد البلاتين 0.7% إلى 900.22 دولار وصعد البلاديوم 0.8% مسجلا 1239 دولارا.