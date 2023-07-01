اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت (iStock)
وول ستريت
وول ستريت

"ناسداك" يسجل أكبر مكاسب نصف سنوية منذ 40 عاماً

مؤشر "ناسداك" يرتفع للشهر الرابع على التوالي بعد زيادة 6.59% في يونيو

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أغلقت مؤشرات وول ستريت على صعود في تعاملات الجمعة مع تسجيل "ناسداك" المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا أكبر مكاسب في نصف عام منذ 40 عاما وذلك بدفعة من بيانات تضخم أظهرت علامات على تراجعه، كما عادت شركة "أبل" لتسجيل قيمة سوقية تبلغ ثلاثة تريليونات دولار.

وتخطت "أبل" حاجز التريليونات الثلاثة في القيمة السوقية للمرة الأولى منذ يناير/ كانون الثاني 2022 مدفوعة بشهية متزايدة لأسهم النمو ورهانات على أن صانعة "آيفون" ستحقق نجاحات في أسواق جديدة، وفق "رويترز".

مادة اعلانية

وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعا 53.37 نقطة أو 1.21% إلى 4449.81 نقطة، فيما ارتفع في يونيو بنسبة 6.47% في صعود للشهر الرابع على التوالي.

وول ستريت ترتفع مع صعود أسهم البنوك وبيانات اقتصادية إيجابية أسواق المال وول ستريت وول ستريت ترتفع مع صعود أسهم البنوك وبيانات اقتصادية إيجابية

وزاد المؤشر "ناسداك المجمع" 193.85 نقطة أو 1.43% إلى 13785.18 نقطة، في حين صعد المؤشر 6.59% في يونيو في ارتفاع للشهر الرابع على التوالي.

كما صعد المؤشر "داو جونز" الصناعي 278.00 نقطة أو 0.81% إلى 34400.42 نقطة، فيما ارتفع بنسبة 4.54% في يونيو بعد خسائر بنسبة 3.48% مسجلة في مايو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
موسكو: بقاء أفراد فاغنر في إفريقيا رهن بقرار الدول الخاضنة موسكو: بقاء أفراد فاغنر في إفريقيا رهن بقرار الدول الخاضنة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط