تماسك الدولار مع استمرار ضعف الين

ظل الين أقل من مستوى 145 مقابل الدولار المهم نفسياً، اليوم الاثنين، بينما تماسكت العملة الأميركية أمام أهم المنافسين، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية الأسبوع الماضي تراجعاً طفيفاً في معدلات التضخم وإنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة.

وتراجع الين 0.09% إلى 144.45 للدولار، ليبدأ النصف الثاني من العام بعدما فقد 9%من قيمته مقابل الدولار في الأشهر الستة الأولى.

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وحومت العملة اليابانية حول 157.66 لليورو، بالقرب من أدنى مستوى في 15 عاما البالغ 158 لليورو الذي لامسه الين الأسبوع الماضي.

وارتفع الين إلى 183.58 للجنيه الإسترليني، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2015.

كان الين قد تراجع عن 145 للدولار لفترة وجيزة يوم الجمعة الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر تقريباً عند 145.07، وسط تركيز المستثمرين على ما إذا كانت السلطات اليابانية ستتدخل في سوق العملة.

قال وزير المالية شونيشي سوزوكي يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ الخطوات المناسبة لمواجهة الضعف المفرط للين، في أحدث تعليق من وزراء ومسؤولين حكوميين.

وساعدت تعليقات سوزوكي على كبح خسائر الين يوم الجمعة.

وسيركز المستثمرون هذا الأسبوع على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في يونيو/حزيران المقرر أن يصدر يوم الأربعاء.

وقرر الاحتياطي الاتحادي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يونيو/حزيران، لكنه ألمح إلى استمرار الحاجة إلى زيادة تصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

وأظهرت بيانات اقتصادية الأسبوع الماضي متانة الاقتصاد الأميركي وخففت من مخاوف الركود لكنها عززت التوقعات بمواصلة الاحتياطي الاتحادي لسياسة التشديد النقدي.

لكن بيانات صادرة يوم الجمعة أظهرت أن التضخم كان أفضل من المتوقع في مايو/أيار، بينما تباطأ الإنفاق الاستهلاكي بشكل مفاجئ، في دليل إضافي على أن زيادات الفائدة الأميركية تحقق الهدف المنشود.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى 102.86، بعد أن انخفض 0.4% يوم الجمعة.

وبعد الارتفاع 2% تقريباً في النصف الأول من العام، بدأ اليورو الربع الثالث بزيادة متواضعة 0.05% إلى 1.0916 دولار.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2704 دولار اليوم، بعد أن ارتفع 5% في الأشهر الستة الأولى من العام.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.02 % إلى 0.0667 دولار وكذلك زاد الدولار النيوزيلندي 0.42% إلى 0.615 دولار.