الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من شركات التعدين

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، في وقت عززت فيه أدلة إضافية على ضعف النمو في الصين الآمال في تطبيق إجراءات لتحفيز الاقتصاد، بينما قفزت أسهم شركة "اسيكوراتسيوني جنرالي" بعدما سمحت لشركة "دلفين" بامتلاك حصة تزيد عن 10% في أكبر شركة تأمين في إيطاليا.

وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 7:03 بتوقيت غرينتش، مستهلاً النصف الثاني من العام بأداء إيجابي بعد تحقيق مكاسب قوية في النصف الأول من العام.

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وزاد مؤشر شركات التعدين الفرعي 1.1% بعد ارتفاع أسعار معظم المعادن على أمل أن تقدم الحكومة الصينية حزمة تحفيز اقتصادي أقوى بعدما أظهر مسح أن نشاط المصانع في البلاد تباطأ في يونيو/حزيران، وفق وكالة "رويترز".

وقفز سهم شركة "اسيكوراتسيوني جنرالي" بنسبة 4.3% بعدما قالت هيئة تنظيم التأمين الإيطالية إنها سمحت لشركة "دلفين" بامتلاك حصة تزيد عن 10% في الشركة.

وارتفعت أسهم شركة "تسلا" المدرجة في بورصة فرانكفورت 4.9% بعدما تجاوزت شركة تصنيع السيارات الكهربائية تقديرات التسليم في الربع الثاني.

وكان تركيز المستثمرين منصباً على بيانات مؤشر مديري المشتريات بمنطقة اليورو المقرر صدور نتائجه في وقت لاحق اليوم.