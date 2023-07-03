سويسرا تحقق مع الرئيس السابق لـ "كريدي سويس" بسبب فضيحة تعثر

أفادت صحيفة سويسرية أن هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية "Finma" تحقق مع توماس جوتستين الرئيس التنفيذي السابق لبنك كريدي سويس لدوره في انهيار مجموعة من الصناديق بقيمة 10 مليارات دولار مرتبطة بفضيحة تعثر مجموعة "Greensill Capital" في مارس 2021.

يأتي التحقيق مع "جوتستين" ضمن إطلاق "Finma" إجراءات إنفاذ ضد أربعة موظفين سابقين في "كريدي سويس" لانتهاك البنك بشكل خطير التزاماته المتعلقة بإدارة المخاطر في قضية "Greensill Capital" بعد أن قام البنك السويسري بتسويقها للعملاء كاستثمارات آمنة.

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هذا وكان "Credit Suisse" قد أعلن سابقًا إن حوالي 6.8 مليار دولار من أموال "Greensill " قد أعيدت إلى المستثمرين وفي الشهر الماضي وافق البنك على دفع 200 مليون دولار إضافية للمستثمرين.