"التاريخ يعيد نفسه".. ماذا قال عن أداء أسواق الأسهم خلال النصف الثاني من العام؟

ارتفع مؤشر "MSCI العالمي"، الذي يضم أكثر من 1500 سهم في 23 دولة متقدمة، بأكثر من 12% في النصف الأول من هذا العام مقارنة بمتوسط أداء قدره 3.89% خلال نفس الفترة منذ عام 1970، وفقًا لتحليل تابع لـ"CNBC Pro" والذي اطلعت عليه "العربية.نت".

كما تفوق المؤشر على الأداء المتوسطي على مدار الـ 53 عامًا الماضية عند أخذ بعين الاعتبار فقط فترات أداء سوق الأسهم الإيجابية، حيث ارتفعت بالمتوسط بنسبة 9.64%.

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سجلت السوق انتعاشا قويا هذا العام بعد دخولها في سوق هابطة في عام 2022. ويظهر التحليل، أنه منذ عام 1970، ارتفع المؤشر بنسبة 75% من الوقت في العام بعد تسجيل أداء سلبي، بمتوسط عائد قدره 18.4%.

مع ارتفاع السوق بالفعل بنسبة 12%، يتساءل بعض المستثمرين عما إذا كان هناك مساحة كافية للنمو في النصف الثاني.

تاريخيًا، كان أداء النصف الثاني من العام أقل من النصف الأول، وفقًا لتحليل بيانات "FactSet" والتي اطلعت عليه "العربية.نت". وسجلت أسواق الأسهم، خلال الفترات الإيجابية من النصف الثاني، متوسط 8.8% على مدى نصف القرن الماضي، أي أقل بنقطة مئوية تقريبًا من متوسط ارتفاعات النصف الأول.

وحقق مؤشر MSCI World أداء فوق 12% أو أكثر في النصف الأول خلال 12 عامًا فقط لنفس الفترة.

ومع ذلك، فشل المؤشر، خلال النصف الثاني، في تحقيق المزيد من المكاسب في عامين فقط من تلك السنوات الـ 12. أدى أداء النصف الثاني في السنوات العشر المتبقية إلى مكاسب متوسطة قدرها 6.6% خلال نفس الفترة.

ارتفع مؤشر MSCI World بشكل قليل أكثر في النصف الثاني مقارنة بالنصف الأول. كما ارتفع أكثر من ضعف مرات انخفاضه.