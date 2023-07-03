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الخطوط السعودية للتموين
الخطوط السعودية للتموين
سوق السعودية

تعليق تداول سهم "السعودية للتموين" بناء على طلب الشركة

تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري

دبي - العربية.نت
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أعلنت "تداول السعودية" تعليق تداول سهم شركة الخطوط السعودية للتموين في السوق ابتداءً من اليوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023 ،لجلسة تداول واحدة.

وقالت "تداول " إن تعليق تداول السهم بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة ، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم الثلاثاء الموافق 4يوليو 2023م.

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ارتفع صافي أرباح شركة الخطوط السعودية للتموين "التموين" بنسبة 61.76% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 57.1 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 35.3 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

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فيما تراجع صافي أرباح "التموين" بنسبة 46.7% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 107.1 مليون ريال في الربع السابق (الربع الرابع من 2022

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