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أسواق الخليج

صعود معظم أسواق الخليج.. وسوق الأسهم السعودية ترتفع 0.5%

مؤشر دبي أكبر الرابحين في المنطقة

دبي - العربية.نت
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أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج مرتفعة اليوم الاثنين مع صعود أسعار النفط، وكان مؤشر دبي أكبر الرابحين في المنطقة، بينما أغلق مؤشر قطر منخفضا.

وارتفعت أسعار النفط، وهو حافز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بعد أن أعلنت السعودية وروسيا خفض الإمدادات في أغسطس/آب، مما تغلب على مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية.

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وصعد مؤشر دبي 2.3% مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية 3.6% وسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 3%، وفق رويترز.

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وقال جورج بافيل المدير العام في كابيكس دوت كوم ميدل إيست إن سوق الأسهم في دبي استأنفت التداول بأداء قوي بفعل تحسن معنويات المتعاملين.

وأضاف "واصل المؤشر الرئيسي صعوده بعد فترة قصيرة من الركود مدعوما بصعود قطاعات متعددة بفضل قوة الاقتصاد المحلي".

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.5% مدفوعا بارتفاع سهم البنك السعودي الفرنسي 2.8% وسهم اتحاد اتصالات 2.4%.

كما صعد مؤشر أبوظبي 0.1%.

وفي المقابل، نزل المؤشر القطري 0.2% متأثرا بانخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي 1.5%.

وقال بافيل إن البورصة القطرية تعرضت لضغوط بعد القليل من التعافي. ولا تزال أسعار الغاز الطبيعي قرب أدنى مستوياتها في عدة أشهر وربما تواصل التأثير على السوق.

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