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مؤشر أسعار الأسهم في ألمانيا (رويترز) الأسهم الأوروبية
مؤشر أسعار الأسهم في ألمانيا (رويترز)
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تستقر مع استمرار الضبابية بشأن أسعار الفائدة

دبي - العربية.نت
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أغلقت الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر وسط تعاملات ضعيفة، اليوم الثلاثاء، مع استمرار توخي المستثمرين الحذر في ظل عدم صدور بيانات اقتصادية جديدة من المنطقة وحالة عدم التيقن بشأن اتجاه أسعار الفائدة العالمية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% عند الإغلاق بعدما جرى تداوله ضمن نطاق نقطتين في أغلب أوقات الجلسة، إذ يوازن المستثمرون بين تلميحات إلى التشديد النقدي من مصرفيين بالبنوك المركزية وبين بيانات تشير إلى تباطؤ النمو العالمي.

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وهبط مؤشر قطاع التعدين 0.4% مع انخفاض أسعار المعادن بفعل مخاوف إزاء آفاق الطلب من الصين بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة، وفق رويترز.

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لكن ارتفاع مؤشر قطاع العقارات 2.7% أسهم في إبقاء المؤشر مستقرا، بينما تعافت أسهم قطاع الرعاية الصحية من التراجع الحاد المسجل في الجلسة الماضية.

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