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سبائك ذهبية (iStock)
سبائك ذهبية (iStock)
سعر الذهب

ارتفاع طفيف للذهب مع ترقب التوجهات لرفع الفائدة الأميركية

صعود الدولار يحد من المكاسب

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، وسط تداول ضعيف بسبب عطلة يوم الاستقلال الأميركي، لكن ارتفاع الدولار حد من المكاسب في وقت يترقب فيه المتداولون مزيدا من البيانات الاقتصادية في وقت لاحق من الأسبوع بحثا عن مؤشرات حول توجهات مجلس الاحتياطي الفيدراي (المركزي الأميركي) فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة مستقبلا.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% لتبلغ 1925.56 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة مماثلة إلى 1932.30 دولار، وفق وكالة "رويترز".

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ويتوقع مستثمرون أن هناك فرصة بنسبة 90% تقريبا لرفع أسعار الفائدة في يوليو/تموز بمقدار 25 نقطة أساس، وفقا لأداة مراقبة الاحتياطي الاتحادي في بورصة شيكاغو التجارية، مما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة إلى ما بين 5.25 و5.50% قبل خفض متوقع في في مايو/أيار 2024. وأسعار الفائدة المرتفعة الاستثمارات في الذهب الذي لا يدر عائدا.

تماسك الدولار مع استمرار ضعف الين أسواق المال عملات أجنبية تماسك الدولار مع استمرار ضعف الين

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مما كبح من صعود أسعار السبائك نظرا لأن ارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.96 دولار للأونصة، وقفز البلاتين 1.1% إلى 916.42 دولار، كما قفز البلاديوم 2.1% إلى 1،254.44 دولار.

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