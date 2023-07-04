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وول ستريت تغلق على ارتفاع
وول ستريت
وول ستريت

"وول ستريت" تتلقى دعماً من أسهم "تسلا" والبنوك

سهم "تسلا" ارتفع بنسبة 6.9%

نيويورك - رويترز
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حققت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مكاسب طفيفة عند الإغلاق في جلسة مختصرة أمس الاثنين، بعد أن تلقت دعماً من ارتفاع أسهم تسلا والبنوك.

وقفز سهم "تسلا" 6.9% أمس الاثنين مع إعلان شركة تصنيع السيارات الكهربائية أنها سلمت عددا قياسيا من السيارات في الربع الثاني من العام.

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وارتفعت أسهم البنوك الكبرى، فزاد سهم "ويلز فارغو" 1.7%، وصعد سهم "سيتي غروب" 1.5%، وربح مؤشر البنوك المدرج على "ستاندرد آند بورز" 1.5% عند الإغلاق.

"تسلا" تُسلم 466 ألف سيارة في الربع الثاني متجاوزة جميع التوقعات أسواق العربية 1830 تسلا "تسلا" تُسلم 466 ألف سيارة في الربع الثاني متجاوزة جميع التوقعات

وزاد "داو جونز" الصناعي 10.87 نقطة، أو 0.03%، إلى 34418.47 نقطة.

وارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 5.21 نقطة، أو 0.12%، إلى 4455.59 نقطة. في حين صعد المؤشر "ناسداك" المجمع 28.85 نقطة، أو 0.21%، إلى 13816.77 نقطة.

والأسواق الأميركية مغلقة يوم الثلاثاء بسبب عطلة رسمية بمناسبة اعتماد وثيقة إعلان الاستقلال في 4 يوليو من عام 1776.

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