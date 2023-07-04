استقرار الأسهم الأوروبية وتراجع قطاع المناجم

استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إذ دفعت حالة الغموض التي تكتنف مسار أسعار الفائدة العالمية المستثمرين إلى توخي الحذر، بينما تراجعت أسهم قطاع المناجم بسبب مخاوف من ضعف الطلب من الصين.

واستقر المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي عند 461.17 نقطة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش في وقت ينصب فيه تركيز المستثمرين على تقييم دلالات التشديد النقدي من البنوك المركزية والبيانات التي تشير إلى تباطؤ النمو العالمي.

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وهبط مؤشر قطاع المناجم 0.3% مع تراجع أسعار المعادن بسبب مخاوف مرتبطة بتوقعات الطلب من الصين بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة، لكن ارتفاعا بنسبة 0.5% في أسهم البنوك أبقى الخسائر محدودة.

ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة مع توقف معظم الأنشطة في "وول ستريت" بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

وصعد سهم "فاكر" الألمانية للكيماويات 2.7% ليتصدر المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بعد أن رفع بنك "إتش.إس.بي.سي" تصنيف الشركة.