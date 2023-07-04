أسهم اليابان
"نيكاي" يتخلى عن أعلى مستوى في 33 عاماً بسبب جني الأرباح
رغم ارتفاع مؤشر شركات الخدمات المالية
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انخفض مؤشر "نيكاي" الياباني اليوم الثلاثاء متخلياً عن أعلى مستوى له في 33 عاماً المسجل في الجلسة السابقة بسبب جني المستثمرين للأرباح، كما ساهمت عطلة السوق في الولايات المتحدة في زيادة حذر المتعاملين.
وأغلق مؤشر "نيكاي" منخفضاً 0.98% عند 33422.52 نقطة بعدما أغلق عند 33753.33 نقطة أمس الاثنين، وهو أعلى إغلاق منذ مارس/آذار 1990.
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ومن بين 225 سهما، تراجع 150 سهما وارتفع 73 سهما واستقر اثنان فقط. وانخفضت كل المؤشرات الفرعية تقريبا ما عدا مؤشر شركات الخدمات المالية الذي ارتفع 1.69%. وانخفض مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.62% إلى 2306.37 نقطة.
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