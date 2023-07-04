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سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

"إيداع": تطبيق تجزئة القيمة الاسمية لـ4 أسهم سعودية

تطبيق تجزئة القيمة الاسمية لسهم "بن داود" من 10 ريالات للسهم إلى ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، عن تطبيق تجزئة الأوراق المالية الناتجة عن تعديل القيمة الاسمية لـ4 أسهم مدرجة في سوق الأسهم السعودية اعتبارا من جلسة اليوم الثلاثاء.

وقالت "إيداع" في بيانات منفصلة، إنه سيتم تطبيق تجزئة الأوراق المالية لشركة "موبي للصناعة"، وأيضا شركة "فش فاش".

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وأشارت "إيداع" إلى تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لتجزئة القيمة الاسمية لشركة "السيف غاليري"، فضلا عن تنفيذ نفس الإجراء على شركة "بن داود" القابضة.

"بن داود" توافق على تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال أسواق المال سوق السعودية "بن داود" توافق على تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال

ويوم الأحد الماضي، أعلنت شركة بن داود القابضة، عن موافقة الجمعية العمومية على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى ريال.

وقالت " بن داود " في بيان على "تداول السعودية"، إن عدد الأسهم سيرتفع بعد التجزئة إلى 1.143 مليار سهم بدلاً من 114.3 مليون سهم، فيما لا يوجد تغيير في رأس المال قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

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