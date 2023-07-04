"إيداع": تطبيق تجزئة القيمة الاسمية لـ4 أسهم سعودية

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، عن تطبيق تجزئة الأوراق المالية الناتجة عن تعديل القيمة الاسمية لـ4 أسهم مدرجة في سوق الأسهم السعودية اعتبارا من جلسة اليوم الثلاثاء.

وقالت "إيداع" في بيانات منفصلة، إنه سيتم تطبيق تجزئة الأوراق المالية لشركة "موبي للصناعة"، وأيضا شركة "فش فاش".

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وأشارت "إيداع" إلى تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لتجزئة القيمة الاسمية لشركة "السيف غاليري"، فضلا عن تنفيذ نفس الإجراء على شركة "بن داود" القابضة.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت شركة بن داود القابضة، عن موافقة الجمعية العمومية على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى ريال.

وقالت " بن داود " في بيان على "تداول السعودية"، إن عدد الأسهم سيرتفع بعد التجزئة إلى 1.143 مليار سهم بدلاً من 114.3 مليون سهم، فيما لا يوجد تغيير في رأس المال قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.