سوق السعودية
"تداول السعودية" تُوافق لـ"الراجحي المالية" بمزاولة أنشطة صناعة السوق على سهمين
ابتداءً من 5 يوليو 2023
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وافقت شركة "تداول السعودية"، على طلب شركة الراجحي المالية لمزاولة أنشطة صناعة السوق لسهم شركة "المعمر لأنظمة المعلومات" وشركة "مراكز سينومي" ابتداءً من 5 يوليو 2023.
وقالت "تداول" في بيان اليوم الثلاثاء، إن التزامات صانع السوق على شركة المعمر لأنظمة المعلومات تكون كالآتي:
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- الحد الأدنى لبقاء الأوامر: 70%.
- الحد الأدنى من حجم الأوامر: 150,000 ريال.
- الحد الأعلى للفارق السعري: 0.40%.
وأضافت أن التزامات صانع السوق على شركة مراكز سينومي تكون كالآتي:
- الحد الأدنى لبقاء الأوامر: 80%.
- الحد الأدنى من حجم الأوامر: 150,000ريال.
- الحد الأعلى للفارق السعري: 0.30%.
وأوضحت أن ممارسة أنشطة صناعة السوق ستتم من قِبل شركة الراجحي المالية كما هو محدد في لوائح وإجراءات صناعة السوق.
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