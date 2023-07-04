"تداول السعودية" تُوافق لـ"الراجحي المالية" بمزاولة أنشطة صناعة السوق على سهمين

وافقت شركة "تداول السعودية"، على طلب شركة الراجحي المالية لمزاولة أنشطة صناعة السوق لسهم شركة "المعمر لأنظمة المعلومات" وشركة "مراكز سينومي" ابتداءً من 5 يوليو 2023.

وقالت "تداول" في بيان اليوم الثلاثاء، إن التزامات صانع السوق على شركة المعمر لأنظمة المعلومات تكون كالآتي:

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- الحد الأدنى لبقاء الأوامر: 70%.

- الحد الأدنى من حجم الأوامر: 150,000 ريال.

- الحد الأعلى للفارق السعري: 0.40%.

وأضافت أن التزامات صانع السوق على شركة مراكز سينومي تكون كالآتي:

- الحد الأدنى لبقاء الأوامر: 80%.

- الحد الأدنى من حجم الأوامر: 150,000ريال.

- الحد الأعلى للفارق السعري: 0.30%.

وأوضحت أن ممارسة أنشطة صناعة السوق ستتم من قِبل شركة الراجحي المالية كما هو محدد في لوائح وإجراءات صناعة السوق.