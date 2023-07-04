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تداول السعودية تطلق العقود المستقبلية للأسهم الإثنين من الأسبوع المقبل
تداول السعودية
سوق السعودية

"تداول السعودية" تُوافق لـ"الراجحي المالية" بمزاولة أنشطة صناعة السوق على سهمين

ابتداءً من 5 يوليو 2023

دبي - العربية.نت
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وافقت شركة "تداول السعودية"، على طلب شركة الراجحي المالية لمزاولة أنشطة صناعة السوق لسهم شركة "المعمر لأنظمة المعلومات" وشركة "مراكز سينومي" ابتداءً من 5 يوليو 2023.

وقالت "تداول" في بيان اليوم الثلاثاء، إن التزامات صانع السوق على شركة المعمر لأنظمة المعلومات تكون كالآتي:

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- الحد الأدنى لبقاء الأوامر: 70%.
- الحد الأدنى من حجم الأوامر: 150,000 ريال.
- الحد الأعلى للفارق السعري: 0.40%.

وأضافت أن التزامات صانع السوق على شركة مراكز سينومي تكون كالآتي:

- الحد الأدنى لبقاء الأوامر: 80%.
- الحد الأدنى من حجم الأوامر: 150,000ريال.
- الحد الأعلى للفارق السعري: 0.30%.

وأوضحت أن ممارسة أنشطة صناعة السوق ستتم من قِبل شركة الراجحي المالية كما هو محدد في لوائح وإجراءات صناعة السوق.

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