اقتصاد مصر
"تريدويب": صعود سندات مصر السيادية الدولارية أكثر من سنت
وسط موجة صعود بالأسواق الناشئة الجديدة
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ارتفعت السندات السيادية الدولارية المصرية أكثر من سنت واحد، اليوم الثلاثاء، وسط موجة صعود واسعة أدى إلى ارتفاع السندات الدولية الصادرة عن أسواق ناشئة جديدة مثل باكستان وغانا.
ووفقا لبيانات تريدويب، سجلت الإصدارات طويلة الأجل التي تستحق في 2033 وما بعده أكبر صعود إذ ارتفعت السندات التي تستحق في فبراير/شباط 2048 أكثر من 1.2 سنت.
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