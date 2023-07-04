"ياهو" تخطط لطرح أسهمها مرة أخرى في السوق عبر اكتتاب عام جديد

تخطط شركة "ياهو" للعودة إلى الأسواق المالية، حسب ما قال الرئيس التنفيذي للشركة جيم لانزون لصحيفة "فاينانشيال تايمز".

وقال لانزون إن الشركة لا تزال تحتل المرتبة الخامسة في العالم من حيث الحركة وستكون جريئة في متابعة فرص الاندماج والاستحواذ.

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عانت الشركة، المملوكة لشركة "Apollo Global Management"، من انخفاض الإنفاق على الإنترنت بسبب ثقة المستهلك المتقلبة.

أضاف لانزون لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "إنها جاهزة ماليًا. الشركة لديها ميزانية كبيرة، لدينا أرباح كبيرة للغاية"، مرددًا التعليقات التي أدلى بها في فبراير/شباط عند عمليات خفض الوظائف وإعادة هيكلة قسم تكنولوجيا الإعلان.

اشترت شركة "Apollo" شركة "ياهو" في عام 2021 ورأت أن الاكتتاب العام الأولي هو فرصة "مرجحة ولائقة"، وفقًا لشريكها ريد رايمان.

يأتي ذلك، فيما انتعش نشاط الاكتتاب العام في قطاع التكنولوجيا بشكل كبير هذا العام، مع استعداد مجموعة "سوفت بنك" لطرح "ARM"،وانقسام مجموعة "علي بابا" إلى 6 وحدات، حيث تترقب الأسواق عمليا اكتتابات عامة أولية لخمسة منها.