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الدولار (iStock)
الدولار
الدولار

الدولار يستقر قبيل صدور محضر اجتماع الفيدرالي

مع ترقب مسار الفائدة الأميركية

طوكيو -رويترز
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ظل الدولار قريباً من منتصف نطاق تحركاته خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أمام العملات الرئيسية الأخرى اليوم الأربعاء، إذ تتجه أنظار المتعاملين إلى صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لاستقاء مؤشرات حول مسار السياسة النقدية.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى منها اليورو والين، ليسجل 103.02 بعد تحركه بين 103.75 و102.75 منذ أوائل يونيو/حزيران.

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وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.0886 دولار. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6690 دولار أميركيا، متمسكا بتقدمه في الجلسة السابقة 0.32%.

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ولم يطرأ تغير يذكر على اليوان الذي سجل 7.231 للدولار في التعاملات الخارجية بعد ارتفاعه 0.3% يوم الثلاثاء.

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