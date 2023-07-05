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One kilo gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland. (Reuters)
سبائك ذهبية
سعر الذهب

الذهب حبيس نطاق ضيق وسط تداول حذر قبيل صدور محضر اجتماع "الفيدرالي"

المستثمرون الآن يتوقعون بنسبة 86% أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

دبي - العربية.نت
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تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق وسط تداول حذر قبيل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر يونيو/ حزيران في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1927.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 0952 بتوقيت غرينتش، في نطاق لم يتجاوز الثمانية دولارات، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1935.50 دولار.

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وستصدر لجنة السوق المفتوحة الاتحادية محضر الاجتماع الذي عقد في يومي 13 و14 يونيو/ حزيران الساعة 1800 بتوقيت غرينتش اليوم، كما يوفر تقرير مهم عن الوظائف يصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع المزيد من المؤشرات اللازمة لتوقع مسار أسعار الفائدة الأميركية، وفق ما نقلته "رويترز".

الذهب قرب أدنى مستوياته منذ منتصف مارس وسط توقعات رفع أسعار الفائدة  أسواق المال سعر الذهب الذهب قرب أدنى مستوياته منذ منتصف مارس وسط توقعات رفع أسعار الفائدة 

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تراجع الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا ولكنه يعد وسيلة تحوط آمنة في وقت الضبابية الاقتصادية.

ويتوقع المستثمرون الآن بنسبة 86% أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مع توقع خفض أسعار الفائدة اعتبارا من عام 2024، وفقا لأداة "فيدووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.88 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 915.94 دولار وانخفض البلاديوم 0.5% إلى 1236.46 دولار.

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