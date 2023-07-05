عمومية لـ"الباحة للاستثمار" تعتمد تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 10 هللات

أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية، عن موافقة جمعيتها العامة غير العادية، على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 10 هللات (0.1) للسهم مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير.

وذكرت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن عدد أسهمها سيرتفع من 29.7 مليون سهم حاليا إلى 2.97 مليار سهم بعد التجزئة.

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وأضافت الشركة أنه سوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على ان يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

وأفادت "تداول" السعودية في بيان لها، أنه تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 0.19 ريال في جلسة اليوم الأربعاء، وإلغاء الأوامر القائمة.

وأوضحت "تداول"، أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية ستقوم بإضافة أسهم التقسيم في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد 9 يوليو 2023.