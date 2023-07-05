اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة الباحة للاستثمار والتنمية
شركة الباحة للاستثمار والتنمية
سوق السعودية

عمومية لـ"الباحة للاستثمار" تعتمد تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 10 هللات

احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 0.19 ريال في جلسة اليوم الأربعاء

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية، عن موافقة جمعيتها العامة غير العادية، على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 10 هللات (0.1) للسهم مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير.

وذكرت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن عدد أسهمها سيرتفع من 29.7 مليون سهم حاليا إلى 2.97 مليار سهم بعد التجزئة.

مادة اعلانية

وأضافت الشركة أنه سوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على ان يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

4 يوليو.. عمومية لـ"الباحة للاستثمار" تبحث تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 10 هللات شركات سوق السعودية 4 يوليو.. عمومية لـ"الباحة للاستثمار" تبحث تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 10 هللات

وأفادت "تداول" السعودية في بيان لها، أنه تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 0.19 ريال في جلسة اليوم الأربعاء، وإلغاء الأوامر القائمة.

وأوضحت "تداول"، أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية ستقوم بإضافة أسهم التقسيم في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد 9 يوليو 2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انقسامات فرنسية بسبب تبرعات مالية لوالدة نائل وأضعافها لعائلة قاتله انقسامات فرنسية بسبب تبرعات مالية لوالدة نائل وأضعافها لعائلة قاتله
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط