"الصناعات الكهربائية" تعدل توصيتها بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم

أعلنت شركة الصناعات الكهربائية، عن تعديل توصيتها بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتعكس التغير في رأس المال وعدد الأسهم لتُصبح عدد أسهم الشركة بعد التجزئة 1.125 مليار سهم، سهم بدلاً من 56.25 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.

وأفادت الشركة في بيان لها على موقع "تداول السعودية"، أنها عدلت توصيتها بعد قرارها في 21 يونيو الماضي بزيادة رأس مال الشركة من 450 مليون ريال إلى 562.5 مليون ريال.

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وكانت الجمعية العمومية أقرت تجزئة القيمة الأسمية للسهم من (10) ريال إلى 50 هللة للسهم، لتُصبح عدد أسهم الشركة بعد التجزئة نحو 900 مليون سهم، وذلك قبل إقرار زيادة رأس المال الأخيرة.

ووافقت الجمعية العمومية في يونيو، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 25% عبر منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد لكل 4 أسهم.