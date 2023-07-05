"الصناعات الكهربائية" تعدل توصيتها بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم
الشركة أقرت تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى 50 هللة
أعلنت شركة الصناعات الكهربائية، عن تعديل توصيتها بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتعكس التغير في رأس المال وعدد الأسهم لتُصبح عدد أسهم الشركة بعد التجزئة 1.125 مليار سهم، سهم بدلاً من 56.25 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.
وأفادت الشركة في بيان لها على موقع "تداول السعودية"، أنها عدلت توصيتها بعد قرارها في 21 يونيو الماضي بزيادة رأس مال الشركة من 450 مليون ريال إلى 562.5 مليون ريال.
وكانت الجمعية العمومية أقرت تجزئة القيمة الأسمية للسهم من (10) ريال إلى 50 هللة للسهم، لتُصبح عدد أسهم الشركة بعد التجزئة نحو 900 مليون سهم، وذلك قبل إقرار زيادة رأس المال الأخيرة.
ووافقت الجمعية العمومية في يونيو، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 25% عبر منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد لكل 4 أسهم.
-
"بناء للصناعات" السعودية توقع مذكرة تفاهم مع "أولدرلي" البريطانية لتسريع حلول الطاقةمذكرة التفاهم الموقعة مدتها 6 أشهر شركات
-
عمومية لـ"الباحة للاستثمار" تعتمد تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 10 هللاتاحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 0.19 ريال في جلسة اليوم الأربعاء أسواق المال
-
"WSJ": واشنطن تتجه لتقييد وصول الصين إلى خدمات الحوسبة الأميركيةالاقتراح يهدف إلى سد الثغرة في ضوابط تصدير الرقائق قصص اقتصادية