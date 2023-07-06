أسهم أوروبا تغلق عند أدنى مستوى في 14 أسبوعاً بسبب مخاوف رفع الفائدة

أغلقت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، منخفضة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، إذ أثرت المخاوف المتعلقة بتنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة سلبا على شهية المخاطرة، بينما هبطت أسهم مجموعة إمبريسر بعد إصدار أسهم مخفضة.

وواصل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي خسائره ليتراجع 2.3% عند الإغلاق مسجلا أدنى مستوياته منذ أواخر مارس/آذار، بينما هبط المؤشر يورو ستوكس 50 بواقع 2.9%.

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وقاد المؤشر كاك 40 الفرنسي التراجعات في المنطقة بهبوطه 3.1%، وفق رويترز.

وتفاقمت مخاوف رفع أسعار الفائدة لفترة أطول بعد أن أظهر مسح أن عدد وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة زادت أكثر من المتوقع في يونيو/حزيران، ما يشير إلى أن سوق العمل تظل قوية على الرغم من تزايد مخاطر حدوث كساد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

ويأتي ذلك بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر أمس الأربعاء أن البنك اتفق على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يونيو/حزيران لكسب الوقت وتقييم مدى الحاجة إلى رفع الفائدة مرة أخرى.

وفي الوقت نفسه، يتابع المستثمرون عن كثب زيارة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأولى إلى الصين اليوم الخميس، إذ من المحتمل أن تركز على إعادة تقويم العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم بعد توتر أثارته قيود جديدة فرضتها بكين على صادرات بعض المعادن.

وزادت الطلبيات في القطاع الصناعي الألماني بأكثر من المتوقع بكثير في مايو/أيار بدعم من الطلبيات الكبيرة للسفن والمركبات الفضائية والمركبات العسكرية.

وسجل سهم إمبريسر أكبر الخسائر على المؤشر ستوكس600، إذ هوى 13.8% بعد أن جمعت المجموعة السويدية المتخصصة في ألعاب الفيديو ملياري كرونة (182 مليون دولار) في إصدار للأسهم موجه للمستثمرين من المؤسسات.