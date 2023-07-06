"الأهلي المالية" تحصل على موافقة لممارسة أنشطة صناعة السوق على العقود المستقبلية

أعلنت شركة "تداول" السعودية، اليوم الخميس، إصدار الموافقة لشركة "الأهلي" المالية بممارسة أنشطة صناعة السوق على العقود المستقبلية لمؤشر إم تي 30 (SF30).

وبحسب إعلان "تداول السعودية"، تعد هذه الخطوة هامة لسوق المشتقات التي من شأنها أن تعزز السيولة لاستقطاب كل من المتداولين والمتحوطين.

مادة اعلانية

ستزاول شركة "الأهلي" المالية أنشطة صناعة السوق للعقود المستقبلية لمؤشر إم تي 30 كأول صانع سوق للمشتقات المالية ابتداءً من جلسة الأحد 9 من يوليو/تموز كما هو محدد في لوائح وإجراءات صناعة السوق.