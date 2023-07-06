"كيبكو" الكويتية تصدر صكوكا بقيمة 335.8 مليون دولار

أعلنت شركة مشاريع الكويت "كيبكو" أمس عن استكمالها إصدار صكوك بقيمة 103.1 مليون دينار كويتي (335.8 مليون دولار أميركي)، وهو الإصدار الأول للشركة في مجال التمويل الإسلامي. وبذلك تصبح شركة المشاريع أول شركة كويتية تستكمل إصداراً للصكوك بالدينار الكويتي.

وقالت الشركة في بيان إنه تم إصدار شهادات الصكوك الائتمانية من قبل شركة مشاريع الكويت للصكوك المحدودة، التي تأسست في جزر كايمان كشركة معفاة ذات مسؤولية محدودة، مع شركة مشاريع الكويت بصفتها الملتزم، ويعتبر هذا الإصدار الأول في إطار برنامج شركة المشاريع لإصدار شهادات ائتمان بقيمة 2 مليار دولار أميركي .

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تم إصدار الصكوك لأجل 6 سنوات، وقد شكلت شهادات المعدل المتغير ما نسبته 36% من إجمالي الإصدار وذلك بقيمة 37.05 مليون دينار كويتي (120.7 مليون دولار أميركي، وتم تحديد معدل الربح الأولي لهذه الشهادات عند نسبة 7 %سنوياً (أي 3% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي شريطة ألا يتجاوز معدل الربح المتغير 7.5%).

أما شهادات السعر الثابت فتقدم ربحاً سنوياً بنسبة 6.5%وبلغت قيمتها الإجمالية 66.05 مليون دينار كويتي (215.1 مليون دولار أميركي).

وسيتم استخدام عائدات الإصدار للأغراض العامة للشركة، علماً أن الشهادات هي صكوك مرابحة وصكوك وكالة بالدينار الكويتي ومعتمدة من المستشار الشرعي وستدرج الشهادات في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.

وقام كل من بيتك كابيتال وكامكو إنفست وبنك وربة بدور مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين ووكلاء الاكتتاب.