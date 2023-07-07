أسهم أوروبا تنخفض قبل صدور تقرير للوظائف في أميركا

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة لتواصل الخسائر الفادحة التي تكبدتها في الجلسة السابقة في أعقاب بيانات أميركية أظهرت أن سوق العمل لا تزال قوية، بينما يترقب المستثمرون تقريرا مهما عن الوظائف الأميركية من المقرر أن يصدر في وقت لاحق من اليوم للبحث عن دلائل أخرى عن التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% ليتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف مارس/آذار. وقاد قطاع المرافق الخسائر إذ سجل هبوطا بلغ 1.2%.

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كما هبط مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.6%، وفق رويترز.

وانخفضت الأسهم الأوروبية، أمس الخميس، بعد أن أظهرت بيانات زيادة الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة أكثر بكثير من المتوقع في يونيو/حزيران، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل رغم تزايد مخاطر الركود.

وأدت البيانات أيضا إلى زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى أعلى مستوى في 16 عاما، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ عام 2008.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش. ومن المتوقع أن يظهر التقرير انخفاضا في عدد فرص العمل الجديدة بالولايات المتحدة في يونيو/حزيران مقارنة بالشهر السابق.

وتراجع سهم شل 0.2% بعد أن قالت أكبر شركة للنفط والغاز في أوروبا اليوم الجمعة إنها تتوقع أن تكون تعاملات الربع الثاني من العام في وحدتها للغاز "أقل بكثير" مقارنة بالربع السابق.