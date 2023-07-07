نيكاي الياباني يهبط للجلسة الرابعة بفعل مخاوف من رفع الفائدة الأميركية

انخفض المؤشر نيكاي الياباني، اليوم الجمعة، للجلسة الرابعة على التوالي، مقتفيا أثر خسائر الأسهم الأميركية الليلة الماضية بعد بيانات أشارت لقوة في سوق العمل غذت تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيكون أكثر ميلا لرفع الفائدة لمواجهة التضخم.

وأنهى نيكاي الجلسة منخفضا 1.17% إلى 32388.42 نقطة، إذ تسارعت وتيرة التراجع في نصف الساعة الأخيرة من الجلسة.

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وانخفضت جميع القطاعات على نيكاي، وفي مقدمتها قطاع العقارات الذي هبط 2% تقريبا. وكان قطاع الطاقة هو الأقل خسارة بانخفاضه 0.77%.

ومن بين 225 سهما على المؤشر، انخفض 180، فيما ارتفع 42 سهما وأغلقت ثلاثة أسهم دون تغيير يذكر.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.97% إلى 2254.90 نقطة.

انخفض نيكاي 2.41% منذ بداية الأسبوع، وذلك بعدما أغلق عند أعلى مستوى في 33 عاما يوم الاثنين.

ومنذ منتصف مارس/آذار، صعد بنحو 27%.