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وول ستريت (iStock)
وول ستريت (iStock)
وول ستريت

وول ستريت تغلق على تراجع مع تزايد مخاوف رفع الفائدة

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 0.80%

دبي - العربية.نت
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أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت منخفضة، اليوم الخميس، وسط موجة بيع واسعة النطاق بعدما أظهرت بيانات قوة سوق العمل مما عزز عوائد السندات وأذكى المخاوف من أن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بقوة على رفع أسعار الفائدة.

وبناء على بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا 35.41 نقطة أو 0.80% عند 4411.41 نقطة.

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وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 113.64 نقطة أو 0.82% إلى 13678.01 نقطة، وفق رويترز.

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كما هبط المؤشر داو جونز الصناعي 370.90 نقطة أو 1.08% إلى 33917.74 نقطة.

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