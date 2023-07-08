وول ستريت تسجل خسائر أسبوعية مع ترقب بيانات اقتصادية ونتائج الشركات
"داو جونز الصناعي" ينخفض 1.95% خلال الأسبوع
أغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على انخفاض طفيف في جلسة، الجمعة، في اليوم التالي لموجة بيع واسعة النطاق إذ يستوعب المستثمرون تقريرا أظهر نموا أقل من المتوقع للوظائف الأميركية وينتظرون مزيدا من البيانات الاقتصادية ونتائج أعمال الشركات في الأسابيع المقبلة.
وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضا 12.42 نقطة أو 0.28% عند 4399.17 نقطة، في حين تراجع 1.16% في الأسبوع.
وتراجع المؤشر "ناسداك المجمع" 18.33 نقطة أو 0.13% إلى 13660.72 نقطة، وبلغت الخسائر الأسبوعية 0.92%.
كما هبط المؤشر "داو جونز الصناعي" 196.21 نقطة أو 0.58% إلى 33726.05 نقطة، فيما انخفض 1.95% خلال الأسبوع.
وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة أكبر من المتوقع في يونيو/ حزيران بعد زيادة كبيرة في الشهر السابق لكن نقص العمالة بالسوق لا يزال مستمرا مع نزول معدل البطالة من أعلى مستوى في 7 أشهر واستمرار الزيادات الكبيرة نسبيا في الأجور.
وقالت وزارة العمل إن وظائف القطاع الخاص غير الزراعي زادت بواقع 209 آلاف وظيفة الشهر الماضي. وجرى تعديل البيانات لشهر مايو/ أيار لتظهر ارتفاع عدد الوظائف 306 آلاف وظيفة انخفاضا من 339 ألفا كما ورد سابقا.
وكان خبراء اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته "رويترز" زيادة الوظائف 225 ألف وظيفة.
ويحتاج الاقتصاد إلى توفير 70 إلى 100 ألف وظيفة شهريا لمواكبة الزيادة في عدد السكان في سن العمل بالولايات المتحدة.
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