الريال اليمني يهبط لأدنى مستوى منذ عامين

قال تجار ومتعاملون بشركات صرافة في عدن إن قيمة الريال اليمني سجلت هبوطاً كبيرا أمام الدولار والعملات الأجنبية، هو الأول منذ عامين بعد استقرار نسبي خلال الأشهر الماضية.

يأتي تهاوي قيمة العملة المحلية وسط شح كبير في النقد الأجنبي بسوق الصرف، مع توقف صادرات النفط منذ تسعة أشهر بسبب هجمات جماعة الحوثي، والتي كانت تمثل ما يقارب 70% من موارد العملة الصعبة للحكومة المعترف بها دوليا.

مادة اعلانية

وتقول الحكومة اليمنية إنها تكبدت خسائر تفوق المليار دولار بسبب توقف تصدير النفط الخام، وفق "رويترز".

وقال أحد الصيارفة في عدن لـ"رويترز" إن سعر الصرف في تعاملات السوق السوداء الموازية بلغ مساء أمس السبت حاجز 1400 ريال للدولار للشراء و1411 ريالا للبيع، وذلك بفارق 100 ريال عن مستوى الصرف قبل شهر و200 ريال عن مايو/ أيار الماضي.

وقال متعاملون إن الهبوط السريع للعملة تسبب في زيادات حادة يومية في الأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية في عدن ومحافظات جنوب وشرق البلاد.