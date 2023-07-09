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مجموعة أنعام الدولية القابضة
مجموعة أنعام الدولية القابضة
سوق السعودية

تجزئة القيمة الاسمية لسهم "أنعام القابضة" من 10 ريالات إلى 50 هللة

ارتفاع عدد الأسهم المصدرة إلى 630 مليون سهم بعد التجزئة

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 50 هللة للسهم.

وقالت "أنعام الدولية" في بيان لها على "تداول السعودية"، إن رأس المال سيظل كما هو دون تغيير عند 315 مليون ريال، فيما سيرتفع عدد الأسهم من 31.5 مليون سهم إلى 630 مليون سهم بعد التجزئة.

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ومن جانبها، كشفت "تداول السعودية" في بيان لها، أنه تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 1.29 ريال لليوم الأحد 9 يوليو 2023، وإلغاء الأوامر القائمة.

وذكرت أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية ستقوم بإضافة أسهم التقسيم في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الثلاثاء 11 يوليو الحالي.

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