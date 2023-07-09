مجلس الذهب العالمي يتوقع استمرار ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالمياً
ارتفع 5.5% خلال النصف الأول من العام
توقع مجلس الذهب العالمي أن تبقى توجهات المعدن الأصفر إيجابية في الفترة المقبلة نتيجة ضعف الدولار والنطاق الضيف لعائدات السندات.
يأتي ذلك بعد أن حقق الذهب ارتفاعا لامس 5.5% خلال النصف الأول من العام متفوقا على أغلب الأصول الرئيسية باستثناء أسهم الأسواق المتقدمة.
ومن المتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل أواخر الشهر الحالي.
وتكبد الذهب الأسبوع الماضي، رابع خسارة أسبوعية على التوالي، إذ عززت بيانات عن الوظائف الأميركية وتعليقات مؤيدة للتشديد النقدي من صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الرهانات على رفع أسعار فائدة لمدة أطول، مما أثر على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
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