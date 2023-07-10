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سبائك ذهبية (iStock)
سبائك ذهبية
سعر الذهب

الذهب يرتفع بعد بيانات الوظائف الأميركية

مع مراقبة المستثمرين لمسار رفع الفائدة

نيويورك - رويترز
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ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، بعدما ألقت بيانات وظائف أميركية في الأسبوع الماضي بظلالها على قوة سوق العمل، الأمر الذي دفع المستثمرين لمزيد من الحذر بخصوص مسار رفع الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 01:04 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1925.49 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1931 دولاراً للأونصة.

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وكشف تقرير الوظائف الذي أصدرته وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف أقل معدل وظائف في عامين ونصف العام في يونيو/حزيران.

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ويقوض رفع أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.09 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.4% إلى 911.40 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.2%ة إلى 1246.86 دولار للأونصة.

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