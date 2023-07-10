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عقارات بريطانيا

"إتش إس بي سي" يخفض توصياته لأسهم 11 شركة عقارية في بريطانيا

أكد أن الشركات تواجه مخاطر تراجع قيم الأصول وارتفاع تكلفة الإقراض

دبي - العربية.نت
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خفض بنك HSBC توصياته لأسهم 11 شركة عقارية في بريطانيا.

وأشار محللو "إتش إس بي سي" إلى أن هذه الشركات تواجه وضعاً محفوفاً بالمخاطر على المديين القريب والمتوسط مع انخفاض قيم الأصول ومخاطر إعادة التمويل.

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ولم تحصل أي من أسهم الشركات العقارية البريطانية التي يغطيها HSBC على توصية بالشراء مع الأخذ بعين الاعتبار أن أسعار الأصول العقارية قد تشهد انخفاضا بنسبة 20%.

وأوضح البنك أن العديد من الشركات العقارية تواجه مخاطر بإعادة تمويل قروضها مع ارتفاع تكلفة الاقتراض مع إبقاء بنك إنجلترا لأسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

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