مؤشر "نيكاي" الياباني ينخفض لليوم الخامس على التوالي

انخفض مؤشر نيكاي الياباني للجلسة الخامسة على التوالي، اليوم الاثنين، مسجلا أطول سلسلة خسائر له هذا العام، متأثراً بارتفاع الين وضعف وول ستريت الأسبوع الماضي.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.61% إلى 32189.73 نقطة عند الإغلاق في جلسة متقلبة شهدت ارتفاع المؤشر 0.53% في التعاملات الصباحية ثم انخفاضه 1% في تعاملات ما بعد الظهيرة.

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وتراجع المؤشر 4.63% منذ أن سجل أعلى مستوى إغلاق في 33 عاماً عند 33753.33 نقطة قبل أسبوع.

ومن بين 225 سهماً مدرجة على المؤشر نيكاي، انخفض 150 سهما وارتفع 73 سهما واستقر اثنان.

وكان قطاع الطاقة هو الرابح الوحيد بعد ارتفاع سعر النفط الخام دولارين للبرميل إلى أعلى مستوياته في تسعة أسابيع يوم الجمعة، كما عوض قطاع المواد الأساسية خسائره المبكرة وأغلق بدون تغير.

وتراجعت أسهم قطاع الرعاية الصحية 1.34%. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51% إلى 2243.33 نقطة.