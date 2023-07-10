17 يوليو.. "نولجنت" تبدأ توزيع 5% أرباحا نقدية عن العام الماضي

حددت شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي (نولجنت) يوم 17 يوليو الجاري لبدء توزيع 5% أرباحا نقدية عن العام المالي 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الشركة ستوزع أرباحا نقدية بواقع 0.5 ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ قدره 1.75 مليون ريال يمثل 5% من رأس المال عن العام المالي الماضي.

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أوضحت أن أحقية صرف الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسوف تتم عملية الصرف عن طريق البنك العربي الوطني، بحيث يتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية، وطلبت من المساهمين التأكـد مـن تحديـث بيانات حساباتهـم.