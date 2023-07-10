اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نولجنت
نولجنت
سوق السعودية

17 يوليو.. "نولجنت" تبدأ توزيع 5% أرباحا نقدية عن العام الماضي

بواقع 0.5 ريال للسهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حددت شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي (نولجنت) يوم 17 يوليو الجاري لبدء توزيع 5% أرباحا نقدية عن العام المالي 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الشركة ستوزع أرباحا نقدية بواقع 0.5 ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ قدره 1.75 مليون ريال يمثل 5% من رأس المال عن العام المالي الماضي.

مادة اعلانية

أوضحت أن أحقية صرف الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

"ساما": قطاع شركات التمويل في السعودية ينمو 10.8% خلال 2022 اقتصاد اقتصاد السعودية "ساما": قطاع شركات التمويل في السعودية ينمو 10.8% خلال 2022

وسوف تتم عملية الصرف عن طريق البنك العربي الوطني، بحيث يتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية، وطلبت من المساهمين التأكـد مـن تحديـث بيانات حساباتهـم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سيناريو محتمل لما قد تحدثه القنابل العنقودية في حرب أوكرانيا سيناريو محتمل لما قد تحدثه القنابل العنقودية في حرب أوكرانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط