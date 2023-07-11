الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة والأيرلندية تقود الصعود

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، وسط آمال المستثمرين في اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة، بينما مددت الصين بعض إجراءاتها المتعلقة بالسياسات النقدية لدعم قطاع العقارات المتعثر.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.7%، لينهي التعاملات على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي. وقفزت الأسهم الأيرلندية 2.1%، لتأتي في صدارة الأسهم الأوروبية.

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وارتفعت الأسهم الأيرلندية بفعل صعود سهم شركة كينج سبان 15.7% بعد توقع تحقيق أرباح قياسية في النصف الأول من العام، وفق رويترز.

وكان التعدين من بين أكبر القطاعات الرابحة في أوروبا، إذ ارتفع 1.8% مع ارتفاع أسعار المعادن بفضل دعم بكين لسوق العقارات.

ومددت الصين بعض السياسات ضمن حزمة إنقاذ أعلنتها في نوفمبر/تشرين الثاني لإنقاذ قطاع العقارات، حتى نهاية عام 2024.

وأشار عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي الأميركي يقترب من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة، إذ تنتظر الأسواق الآن بعض البيانات الرئيسية المتعلقة بأسعار المستهلكين الأميركيين المقرر صدورها غدا الأربعاء.

وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني عن نظرائه الأوروبيين بسبب الضغوط الناجمة عن قوة الجنيه الإسترليني على المؤشر المثقل بأسهم شركات التصدير، بعد أن أظهرت البيانات نموا قويا في الأجور في بريطانيا.

وقال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية اليوم الثلاثاء إن معنويات المستثمرين الألمان تراجعت بشكل حاد في يوليو/تموز.

وسجل مؤشر المعهد للمعنويات الاقتصادية قراءة سالب 14.7 نقطة من سالب 8.5 نقطة في يونيو/حزيران.