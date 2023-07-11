ارتفاع معظم أسواق الخليج قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية.. و"تاسي" يصعد 0.7%

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع اليوم الثلاثاء قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية التي ربما تؤدي لإحجام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع جديد لأسعار الفائدة، كما تحسنت المعنويات بفعل ارتفاع أسعار النفط.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها قطر والسعودية والإمارات، عملاتها بالدولار الأميركي وتتبع تحركات سياسة المركزي الأميركي النقدية عن كثب، مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر من التشديد النقدي في أكبر دول العالم من حيث الاقتصاد.

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ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.7% بقيادة قفزة 3% لسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية وصعود 0.8% لسهم مصرف الراجحي، وفق رويترز.

وقالت فرح مراد كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.تي.بي إن سوق الأسهم السعودية لا تزال مدعومة بأساسيات محلية قوية وقد تشهد المزيد من المكاسب هذا الأسبوع.

وأضافت "فضلا عن ذلك، يمكن أن يدفع استمرار ارتفاع أسعار النفط (سوق الأسهم السعودية) إلى المزيد (من المكاسب)".

كما صعد مؤشر دبي 0.2% مسجلا أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2015 مع ارتفاع سهم شركة العربية للطيران منخفضة التكلفة 3.1%.

كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.1%.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز أساسي لأسواق المال في الخليج، مدعومة بتخفيضات الإمدادات من أكبر مصدري النفط في العالم وتوقعات بارتفاع الطلب في الدول النامية في النصف الثاني من عام 2023.

غير أن مؤشر قطر أغلق منخفضا 0.2%.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري مرتفعا 1.1% ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة.

وقالت مراد إن البورصة المصرية لا تزال في اتجاه هبوطي محتمل مع انخفاض أحجام التداول وربما يعود التجار إلى البيع.

وكشفت بيانات رسمية أمس الاثنين أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 35.7% في يونيو/حزيران، متجاوزا المستوى القياسي السابق الذي سجله في 2017 بما يعكس الضغوط الاقتصادية الحادة التي تتعرض لها البلاد منذ أوائل العام الماضي.