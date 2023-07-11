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وول ستريت (iStock)
وول ستريت (iStock)
وول ستريت

وول ستريت تفتح مرتفعة قبيل صدور بيانات عن التضخم

مؤشر داو جونز الصناعي يربح 112.54 نقطة

دبي - العربية.نت
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات تضخم رئيسية هذا الأسبوع، فيما يأمل المستثمرون في أن يؤدي التباطؤ في زيادات الأسعار إلى دعم توقف سياسة التشديد النقدي بشكل أسرع من المتوقع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 112.54 نقطة أو 0.33% عند الفتح إلى 34056.94 نقطة.

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وتقدم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 6.02 نقطة أو 0.14% إلى 4415.55 نقطة، وفق رويترز.

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وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 24.33 نقطة أو 0.18% إلى 13709.82 نقطة عند الفتح.

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