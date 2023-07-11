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سوق السعودية

"الرياض المالية" تمارس نشاط صناعة السوق على سهمي "الراجحي" و"أمريكانا"

ابتداءً من 16 يوليو 2023

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "تداول السعودية" موافقتها على طلب شركة الرياض المالية لمزاولة أنشطة صناعة السوق لسهم شركة بنك الراجحي وشركة امريكانا للمطاعم العالمي (6015) ابتداءً من 16 يوليو 2023.

وبحسب بيان صادر عن "تداول السعودية"، فإن التزامات صانع السوق تكون على شركة بنك الراجحي بحد أدنى لبقاء الأوامر 80%، والحد الأدنى من حجم الأوامر 500 ألف ريال، والحد الأعلى للفارق السعري 0.3%.

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وتكون التزامات صانع السوق على شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، بحد أدنى لبقاء الأوامر 60%، وحد أدنى من حجم الأوامر 500 ألف ريال.

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ويكون الحد الأعلى للفارق السعري 0.45%، والحد الأدنى للقيمة المتداولة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وستتم ممارسة أنشطة صناعة السوق من قِبل شركة الرياض المالية كما هو محدد في لوائح وإجراءات صناعة السوق.

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