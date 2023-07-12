وول ستريت
وول ستريت ترتفع قبيل بيانات التضخم وموسم الأرباح
الأسواق تترقب بيانات التضخم الأميركية هذا اليوم
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أغلقت وول ستريت على ارتفاع في جلسة الثلاثاء بدعم من مكاسب الأسهم المالية، إذ يترقب المستثمرون تقارير رئيسية عن التضخم وبدء موسم أرباح الربع الثاني في الأيام المقبلة.
وتصدُر بيانات أسعار المستهلكين الأميركيين، اليوم الأربعاء.
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وصعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 29.75 نقطة، أو 0.66%، ليغلق عند 4439.28 نقطة، بينما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 75.22 نقطة، أو 0.55%، إلى 13760.70 نقطة.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 303.11 نقطة، أو 0.89%، إلى 34247.51 نقطة.
ومن بين أكبر الرابحين على المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خلال جلسة الثلاثاء، أسهم شركة أكتيفيجن بليزارد لصناعة ألعاب الفيديو التي قفزت بعد أن حكم قاض أميركي بأن بوسع "مايكروسوفت" المضي في الاستحواذ المزمع عليها.
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