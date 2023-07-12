بيتكوين
"ستاندرد تشارتر" يرفع من توقعاته لسعر عملة "بيتكوين"
من المقرر تنفيذ عملية التنصيف للعملة في أبريل 2024
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رفع بنك ستاندرد تشارتر توقعاته لسعر عملة "بتكوين" بنهاية العام المقبل إلى 120 ألف دولار مقارنة مع توقعاته في شهر أبريل الماضي عند 100 ألف دولار.
وذكر البنك أن سعر عملة "بتكوين" المشفرة قد يصل إلى 50 ألف دولار هذا العام، ما قد يشجع معدني العملة لتعدين المزيد منها قبيل عملية التنصيف المقبلة في أبريل من عام 2024.
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