"نيكاي" يسجل أدنى مستوياته في شهر متأثراً بصعود الين

سجلت الأسهم اليابانية أسوأ أداء بين الأسواق الآسيوية، اليوم الأربعاء، مع هبوط المؤشر نيكاي إلى أدنى مستوياته في شهر، إذ كبح ارتفاع الين موجة صعود للسوق، غير أن احتمال إدراج وحدة تابعة لمجموعة "سوفت بنك" حد من الخسائر.

وتراجع نيكاي 1.3% إلى 31791.71 نقطة في التعاملات الصباحية قبل أن يعوض بعض خسائره ويغلق منخفضاً 0.8% عند 31943.93 نقطة. وخسر المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.7% ليغلق عند 2221.48 نقطة.

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وعادة ما يتحرك الين والأسهم في اتجاهين عكسيين إذ ينال صعود العملة من قدرة شركات التصدير على المنافسة كما يرفع سعر الأسهم بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وارتفع الين حوالي 0.6% إلى 139.50 مقابل الدولار.

وخسر المؤشر نيكاي أكثر من 5% منذ أن سجل أعلى مستوياته في ثلاثة عقود الأسبوع الماضي.

وذكرت رويترز أن مجموعة "سوفت بنك" التكنولوجية ووحدتها "زد هولدنغز" لخدمات الإنترنت تدرسان إدراج شركة المدفوعات التابعة لهما في الولايات المتحدة مما أدى لارتفاع أسهمهما وحد من خسائر المؤشر الرئيسي.

وقفز سهم زد "هولدنغز" 5.6% وزاد سهم سوفت بنك 2.1%.