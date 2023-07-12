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سوق أبوظبي للأوراق المالية مناسبة
سوق أبوظبي للأوراق المالية مناسبة
سوق أبوظبي

403 ملايين درهم مشتريات الكويتيين ب‍سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 6 أشهر

94.5 مليون درهم صافي تعاملات الكويتيين في النصف الأول

دبي - العربية.نت
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بلغت عمليات شراء الكويتيين في الأسهم الإماراتية ب‍سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الحالي قيمة 402.96 مليون درهم (110 ملايين دولار)، مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 497.44 مليون درهم، ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية بقيمة 94.48 مليون درهم.

كما سجلت عمليات شراء الكويتيين بالأسهم الإماراتية بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال يونيو/حزيران الماضي بقيمة 98.60 مليون درهم، مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 154.94 مليون درهم، ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية بقيمة 56.34 مليون درهم.

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وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، نجد أن الخليجيين جاءت مشترياتهم في بورصة أبوظبي منذ بداية العام حتى نهاية يونيو الماضي بقيمة 3.74 مليار درهم، وعمليات بيع بقيمة 2.71 مليار درهم، لتبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية منذ بدابة العام بقيمة 1.03 مليار درهم، وفق ما نشرته صحيفة "الأنباء" الكويتية.

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وجاءت مشتريات الخليجيين في بورصة أبوظبي خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بقيمة 650.16 مليون درهم، وعمليات بيع بقيمة 525.72 مليون درهم، لتبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية خلال الشهر الماضي بقيمة 124.44 مليون درهم.

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